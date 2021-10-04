Biletler tükendi
Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi.
Spor 04.10.2021, 21:31
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA
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|7
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|17
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