Beşiktaş'ta Vida ve Larin görüşme masasında

Süper Lig’e verilen arada sakat oyuncularının dönmesini bekleyen Beşiktaş, bir yandan da milli ara sonrası oynayacağı yoğun maç trafiğine hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli takımlara gitmeyen oyunculara taktik çalışmalar yaptırıyor. Yönetim ise kadro planlaması ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı.

Larin ve Vida ile görüşme masasında

Geçtiğimiz sezonu şampiyon bitiren kadroyu büyük oranda koruyan ve üstüne önemli takviyeler yapan siyah-beyazlılarda, sözleşmesi bitecek oyuncularla pazarlıklar yapılmaya başlandı. Bu oyuncuların başında Cyle Larin ve Domagoj Vida geliyor. Hırvat stoper imza atmaya sıcak bakarken Kanadalı forvet ise zorluk çıkartıyor.

İlk hedef Larin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımdaki dengeleri bozmamak adına kendi belirledikleri rakamların üzerine çıkmak istemiyor. Larin ile 3 yıllık yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, 1 milyon 600 bin euro maaşı olan golcü oyuncuya 1 milyon 750 bin euro önerdi. Ancak 2,5 milyon euro talep eden Larin’in menajeri ile yapılan görüşmeler an itibariyle tıkanmış durumda.

Sezon bitmeden imzalanacak

Sözleşmesi bitecek olan Vida ile de masaya oturulması bekleniyor. Hırvat futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon euro maaşla yeni sözleşme önerecek olan yönetim, Vida ile anlaşma sağlanması durumunda sezon bitmeden sözleşme yenileyecek.