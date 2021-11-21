Beşiktaşlı taraftarlardan yıldız futbolcuya sert tepki: 'Futbolcu değilsin'

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası siyah-beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Welinton'a büyük tepki gösterdi. Alanyaspor'da sezon başında kalp spazmı yaşayan Khouma Babacar, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon bir ilk yaşadı.

YILDIZ FUTBOLCUYA BÜYÜK TEPKİ

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Khouma Babacar, siyah-beyazlı takıma karşı bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Öte yandan Beşiktaş taraftarları sosyal medyadan yıldız futbolcuya büyük tepki gösterdi.

WELINTON'UN HAMLESİ ÇOK KONUŞULDU

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, Khouma Babacar'ın attığı golün ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Atak hazırlanırken Babacar'ı savunmayı bırakan tecrübeli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaynak: Fanatik