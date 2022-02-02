Beşiktaşlı Gedson Fernandes Çaykur Rizespor forması giydi
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı. Sosyal medya paylaşımının ardından KAP bildirimi geldi.
Spor 02.02.2022, 18:03
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferine dair sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Öte yandan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır."
RİZESPOR'A KİRALANACAK
Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.
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