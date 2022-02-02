Beşiktaşlı Gedson Fernandes Çaykur Rizespor forması giydi

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferine dair sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Öte yandan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır."

RİZESPOR'A KİRALANACAK

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.