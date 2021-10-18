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Beşiktaş’ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Spor 18.10.2021, 11:34
Beşiktaş’ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 15 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 15 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 11 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı. 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg’u 3-1 yendi.Beşiktaş 3-1’lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg’u bu kez 3-2 yendi. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine Avrupa Ligi’nin gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava’ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK’A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde bu sezon iki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun’a 2-1 ve Ajax’a 2-0 yenildi.

Kötü savunma yaptı

Beşiktaş, bu 15 maçta kötü savunmasıyla da dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 15 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 33 golüne engel olamadı.

#Spor x Futbol x Beşiktaş x
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