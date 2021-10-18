Beşiktaş’ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.
Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 15 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 15 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 11 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı. 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg’u 3-1 yendi.Beşiktaş 3-1’lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.
Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg’u bu kez 3-2 yendi. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine Avrupa Ligi’nin gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava’ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK’A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde bu sezon iki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun’a 2-1 ve Ajax’a 2-0 yenildi.
Kötü savunma yaptı
Beşiktaş, bu 15 maçta kötü savunmasıyla da dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 15 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 33 golüne engel olamadı.
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|11
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|10
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|9
|9
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|9
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|9
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|8
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|9
|6
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
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|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
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|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
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|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
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|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
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|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
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|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
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|17
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|17
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|16
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|15
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|12
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|11
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|11
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|7
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|6
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|5
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|3
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