Beşiktaş'ın ilk golcü adayı Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemine girmeye bir gün kala hareketli anlar yaşanıyor. Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi gündemi meşgul ederken, Aboubakar başta olmak üzere birçok oyuncu konusunda girişim var.

Beşiktaş'ın forvet adayları

Siyah-beyazlı takımda eski golcüsü Aboubakar'ın yanı sıra, Milan'dan Origi ve Konyaspor'dan Mame Diouf da gündeme gelen isimler. Weghorst'un Manchester United'a gitmesi halinde Beşiktaş'ın 3 milyon euro alacağı, siyah-beyazlı takımın Hollandalı futbolcunun yerine bir forvet bulduğunda ise transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

İlk aday Aboubakar

Beşiktaş daha önce 2 defa kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, üçüncü sefer kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Weghorst'un ayrılması halinde ilk aday Aboubakar. Kamerunlu golcü toplamda 67 defa giydiği Beşiktaş formasıyla, 35 gol attı, 9 da asist yaptı.