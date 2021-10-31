Beşiktaş'a kötü haber
Siyah-beyazlı takımda Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Spor 31.10.2021, 15:47 31.10.2021, 15:53
Beşiktaş'a kritik Sporting ve Trabzonspor maçları öncesi iki yıldızından kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Batshuayi'nin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
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|10
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