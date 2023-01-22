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Beşiktaş zor deplasmanı kolaya çevirdi: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken yeni transfer Aboubakar ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Spor 22.01.2023, 18:33
Beşiktaş zor deplasmanı kolaya çevirdi: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada sol kanattan bindirme yapan Masuaku'nun sol çaprazdan sert vuruşunda, top az farkla direk dibinden auta çıktı.

29. dakikada Kayserispor atağında, Gökhan Sazdağı'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Cardoso, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında, top az farkla auta gitti.

38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

42. dakikada Cenk Tosun'un kafasıyla indirdiği topa sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Redmond'ın arka direğe ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Salih Uçan'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

45+2. dakikada sol taraftan çizgiye inen Masuaku'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Muleka, altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

45+7. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında altıpas çizgisi önünde boş pozisyondaki Kemen'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

47. dakikada sol taç çizgisi önünden Masuaku'nın ortasında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Beşiktaş atağında, sağ kanattan çizgiye inen Muleka'nın arka direğe ortasına koşu yapan Cenk Tosun'un altıpas çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

84. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
#Kayserispor #beşiktaş #Süper Lig
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