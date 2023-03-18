Beşiktaş zirve takibini bırakmadı
Beşiktaş, İstanbulspor'u rahat bir şekilde geçerek zirve takibini elden bırakmadı.
Spor 18.03.2023, 21:06
Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 42'de Cenk Tosun, 56'da Aboubakar ve 90+3'te Redmond kaydetti.
Konuk ekibin tek sayısı 70'te Lokilo'dan geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş bu sonuçla puanını 49'a çıkarıp maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren İstanbulspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Kasımpaşa
|25
|26
|13. Gaziantep FK
|24
|25
|14. Ankaragücü
|23
|25
|15. İstanbulspor
|24
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Rizespor
|25
|46
|4. Keçiörengücü
|25
|46
|5. Pendikspor
|25
|44
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Bandırmaspor
|25
|37
|10. Göztepe
|25
|35
|11. Boluspor
|24
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|25
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|25
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|25
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Cadiz
|26
|28
|15. Real Valladolid
|26
|28
|16. Espanyol
|26
|27
|17. Valencia
|26
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|25
|13