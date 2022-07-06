Beşiktaş, yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Kamu Aydınlatma Platformu'na Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Spor 06.07.2022, 17:32
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.
Kaynak: AA
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