Beşiktaş ve Trabzonspor'da ustaların gecesi...

Bu akşam Vodafone Park’taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak... Kartal’da Teixeira, Ghezzal, Pjanic, Trabzonspor ’da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik. Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın’ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic’in bu kez 11’de başlaması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik