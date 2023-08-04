Beşiktaş tur atlamayı başardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve yoluna devam etti.

İlk kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş,

YENİ RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 10 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 17 Ağustos'ta Bakü'de oynanacak.

NECİP UYSAL SAKATLANDI

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip Uysal karşılaşmayı tamamlayamadı.

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği bir mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, kulübeye sakatlandığını işaret etse de ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı

Necip ikinci yarıda ise mücadeleye devam etmedi ve yerini yeni transfer Daniel Amartey'e bıraktı.

AMARTEY, BEŞİKTAŞ'TA GOLLE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

MASUAKU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Masuaku'yu kaybetti.

Masuaku karşılaşmanın 66. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, Neftçi Bakü karşısında görev yapamayacak.