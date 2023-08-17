Beşiktaş tur atladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü konuk etti. Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Aboubakar ile 71. dakikada Muleka attı. Neftçi Bakü'nün tek golünü 36. dakikada Mahmudov kaydetti.
İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu sonucun ardıdan toplamda 5-2'lik skorla play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Diev takımıyla karşılaşacak.
Beşiktaş: 2 - Neftçi: 1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka
Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hajiyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolski)
Goller: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi), Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş)
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