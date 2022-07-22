Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Spor 22.07.2022, 22:41
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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