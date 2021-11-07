Beşiktaş - Trabzonspor maçında gecenin adamı

Trabzonspor ’un kaptanı, neden ligin en değerli kalecisi olduğunu bir kez daha gösterdi... Vodafone Park’ta daha önce çıktığı 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ve kalesine gelen 26 şutun 21’ini kurtaran milli file bekçisi, dün akşam da müthişti. Uğurcan, 2’si yüzde yüzlük toplam 5 topu çıkardı. Kırılma anlarında takımını ayakta tutan Uğurcan, maç sonuna doğru sinirlerine hakim olamadı. Genç kaleci, karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Josef’in kendisine omuz atmasına tepki gösterdi. Devamında sahada kısa süreli gerilim oldu. Beşiktaşlı oyuncular, Uğurcan’ın üzerine yürümeye çalıştı.

Ersin yanına koştu

Bu esnada tribünlerin yoğun şekilde Uğurcan’a küfürleri başladı. Son düdüğün ardından taraftarlara, el ve kol hareketleriyle ‘devam edin’ der gibi karşılık veren Uğurcan, soyunma odasına giderken ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Uğurcan’ı önce Beşiktaş kalecisi Ersin sakinleştirmeye çalışırken, ardından Abdullah Avcı ve yardımcısı Egemen Korkmaz duruma müdahale etti.

Kaynak: Fanatik