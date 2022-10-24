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Beşiktaş taraftarını üzdü: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 24.10.2022, 22:06 24.10.2022, 22:21
Beşiktaş taraftarını üzdü: 2-1

Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

4. dakikada Hatayspor'un kontratağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin'de kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen atakta N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ceza sahasına ortasında altıpas önündeki Jose Luis'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Weghorst'un sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Josef'in ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

72. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

84. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Ribeiro'nun pasında ceza sahası önünden Kaan Kanak'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 2-1

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#Hatayspor #beşiktaş #Süper Lig
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