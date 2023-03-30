Beşiktaş taraftarına derbi için üzücü haber

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine konuk ekip taraftarı alınmayacak.

Fenerbahçe, konuk ekip taraftarlarının yer almayacağı deplasman tribün biletlerini de kendi taraftarı için satışa çıkartabilecek.

Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar neticesinde siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yar almayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır. Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir. Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır. Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır. Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır. Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir" denildi.