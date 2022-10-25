Beşiktaş taraftarı Valerien Ismael'i istifaya çağırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekipte uzun süredir tartışma konusu olan teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından şiddetli bir şekilde istifaya davet edildi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda maç sonu otobüse binerken deplasmana giden Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yuhalanıp istifaya davet edilen Valerien Ismael'e, sosyal medya üzerinden de istifa çağrısı yapılıyor.

İşte spor yazarlarının Valerien Ismael'i istifaya çağırdığı paylaşımları:

Valerien Ismael istifa edecek mi? Valerien Ismael istifa etti mi?

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı ise takımda kalmayı ve kısa bir süre içerisinde toparlanmayı düşünüyor. Beşiktaş yönetimi ise taraftarın tepkisine kulak vererek, Valerien Ismael ile yollarını ayırmayı planlıyor.