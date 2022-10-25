Beşiktaş taraftarı Valerien Ismael'i istifaya çağırdı
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekipte uzun süredir tartışma konusu olan teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından şiddetli bir şekilde istifaya davet edildi. Peki Valerien Ismael istifa edecek mi? İşte tüm detaylar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekipte uzun süredir tartışma konusu olan teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından şiddetli bir şekilde istifaya davet edildi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda maç sonu otobüse binerken deplasmana giden Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yuhalanıp istifaya davet edilen Valerien Ismael'e, sosyal medya üzerinden de istifa çağrısı yapılıyor.
İşte spor yazarlarının Valerien Ismael'i istifaya çağırdığı paylaşımları:
Valerien Ismael istifa edecek mi? Valerien Ismael istifa etti mi?
Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı ise takımda kalmayı ve kısa bir süre içerisinde toparlanmayı düşünüyor. Beşiktaş yönetimi ise taraftarın tepkisine kulak vererek, Valerien Ismael ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
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|23
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|11
|22
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|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
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|19
|6. Konyaspor
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|19
|7. Kayserispor
|11
|19
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|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
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|10
|9
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|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
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|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
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|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
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|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
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