Beşiktaş taraftarı önünde şov yaptı: 4-1

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Saiss topu indirdi, kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Berkay Vardar topu arkaya aşırdı, Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha yan direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Fatih Karagümrük savunması bir tehlikeyi daha savuşturdu.

11. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. N'Koudou soldan taşıdığı topu son çizgide ceza alanına gönderdi. Arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

17. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

31. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonla ikinci golü buldu. N'Koudou kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla topu Rosier ile buluşturdu. Bu oyuncu rakip alana girdikten sonra meşin yuvarlağı Salih'e bıraktı. Salih'in güzel ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

42. dakikada Masuaku'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Muleka kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

53. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta son olarak topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi: 3-1

62. dakikada Masuaku'nun soldan uzun ortasına Weghorst çaprazdan kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Caner Erkin'in ortasında Ersin Destanoğlu'nun kurtarmak istediği top altıpas üstünde boşta kaldı. Yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın Beşiktaş forması altında golle tanıştığı mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Mbaye Diagne'den geldi.

Maça tempolu ve baskılı başlayan siyah-beyazlı takımın ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

Sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup eden, geçen hafta da Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti. Ligdeki 3 maçta kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Ismael galibiyet sayısında öne geçti

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

Weghorst ve Muleka golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Ligde geride kalan iki haftada da forma giyen ama gol atamayan Hollandalı oyuncu, Rosier'in ortasında topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Weghorst'un 8. dakikada bir vuruşu da direkten döndü.

Weghorst'un yanı sıra Jackson Muleka da Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, Ghezzal'ın yokluğunda kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Muleka 50. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

N'Koudou gollerine devam ediyor

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin N'Koudou üçüncü haftada ikinci golünü attı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren N'Koudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer aldı.

Taraftar istedi değişiklikler geldi

Maçın son bölümlerinde baskı altında kalan Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaşlı taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.