Beşiktaş'tan yeni transfer!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş , İngiltere'den bir transferi daha bitirdi.

Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.

TRANSFER REKABETİ

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ise Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyordu. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan İngiliz futbolcu, bugün erken saatlerde Southampton antrenman sahasında takım arkadaşlarına veda etti.

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