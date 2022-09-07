Beşiktaş'tan yeni transfer!
Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İngiliz futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş , İngiltere'den bir transferi daha bitirdi.
Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.
TRANSFER REKABETİ
İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ise Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyordu. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan İngiliz futbolcu, bugün erken saatlerde Southampton antrenman sahasında takım arkadaşlarına veda etti.
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|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
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|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
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|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0