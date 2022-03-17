Beşiktaş'tan transfer adımı: Teixeira dışarı Talisca içeri

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun çalışmalarına erkenden başladı.

Gelecek sezon için Gedson Fernandes’le anlaşan siyah-beyazlılar, daha önce Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca’nın durumunu da yakından takip ediyor.

Sezon başında Çin’in GuaZ FC kulübünden Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Brezilyalı oyuncu, kulübüyle sorun yaşıyor.

Yıllık 6.5 milyon Euro kazanan ve 3 senelik sözleşmesi bulunan Talisca’nın ayrılmak istediği ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncu, bonservisini alırsa kendisine teklif yapılacak.

Teixeira ile yollar ayrılırsa bu oyuncunun 3.5 milyon Euro’yu bulan maliyeti Talisca için kullanılacak.