Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona ererken, karşılaşmanın 46. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddia edildi.

Beşiktaş TFF'ye başvuru yaptı

İkinci yarının hemen başında yaşanan bir pozisyon esnasında Uğurcan Çakır geri pasta topu eline aldı. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde, altı pas çizgisi ile aut çizgisinin kesiştiği yerden kullandığı çift vuruşta top barajdan döndü. Fakat mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün oyunu yanlış yerden başlattığı aslında kaleye paralel ilk çizgiden başlatması gerektiği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, bu olay üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusunda bulandu. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırladığı raporun ardından federasyona resmi başvuruda bulundu.