Beşiktaş'tan tatsız prova
Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü İspanya'da, Wolverhampton ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-0 kaybetti.
Spor 24.07.2022, 11:16
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya “Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst” ilk 11’i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, “Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto” ilk 11’ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15’inci dakikada Jimenez, 29’uncu dakikada Podence ve 40’ıncı dakikada Neto’nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçını 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile oynayacak.
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