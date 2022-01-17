Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ta 3 futbolcusunun son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtilerek, "Alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Takımın dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emirhan İlkhan'ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a sağlık ekibi tarafından risk analizi değerlendirmesi yapıldığı, oyuncunun tedbir amacıyla yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadığı kaydedildi.
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