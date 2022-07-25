Beşiktaş'tan Mohanad Jeahze harekatı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılışı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Kartal, rotasını İsveç'e çevirdi.

Siyah beyazlılar, 2 yıldır Hammarby forması giyen Iraklı sol bek Mohanad Jeahze’yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, 25 yaşındaki sol bekin transferini gerçekleştirebilmek için kulübüne resmi teklif yaptı.

Bu sezon Hammarby formasını tüm kulvarlarda toplam 25 kez giyen Jeahze, 2 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: TRT Spor