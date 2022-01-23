Beşiktaş'tan kötü haber!
Beşiktaş kulübü tarafından Josef'in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Spor 23.01.2022, 13:07 23.01.2022, 13:11
Beşiktaş, Josef'in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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