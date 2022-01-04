Beşiktaş'tan ikinci yarı için erteleme talebi

Siyah-beyazlı kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve ikinci yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, "Birçok futbolcumuz Covid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin ikinci yarısı 15 gün sonra başlasın" dedi.

TFF, bu talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken, Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.