Beşiktaş'tan ikinci yarı için erteleme talebi
Beşiktaş Kulübü, takımda artan koronavirüs vakaları sonrası ikinci yarının 15 gün geç başlatılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulundu.
Spor 04.01.2022, 16:11
Siyah-beyazlı kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve ikinci yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.
Fanatik'te yer alan habere göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, "Birçok futbolcumuz Covid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin ikinci yarısı 15 gün sonra başlasın" dedi.
TFF, bu talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken, Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.
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