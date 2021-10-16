Beşiktaş'tan hakeme penaltı isyanı
Beşiktaşlılar, takımları Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir karşısında istediği futbolu sahaya yansıtamasa da hakem Atilla Karaoğlan'ı 2 pozisyonda penaltı kararı vermediği için eleştiriyor.
Süper Lig'in 9.haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan 2 pozisyon yaşandı.
İlk yarısını ev sahibi Başakşehir’in 1-0 önde kapattığı maçın 57. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Oyuna ikinci yarıda giren Larin’in ceza sahasına çevirmek istediği topa Caicara’ya çarpan topta Beşiktaşlı oyuncular yoğun penaltı itirazlarında bulundu.
YOĞUN İTİRAZLAR VE DEVAMINDA GOL
Ceza sahası içindeki o müdahale sonrası Beşiktaş cephesi çok büyük tepki gösterdi ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmeyince Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.
2 dakika sonra Beşiktaş Volkan Babacan’ın büyük hatası sonrası Alex Teixeira ile beraberlik golünü buldu. Ancak bir çok kişinin aklında penaltı beklenilen o pozisyon kaldı. Sosyal medyada Caicara’nın topa eliyle müdahale ettiğini düşünenler büyük tepki gösterdi.
Dakikalar 70’i gösterdiğinde bu kez ceza sahası içinde Vida’ya yapılan müdahalede bir kez daha penaltı itirazları geldi. Kullanılan duran topta Başakşehirli Okaka’nın müdahalesiyle yerde kalan Vida hakem Karaoğlan’a baktı ancak pozisyon devam etti.
Kaynak: Sözcü
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