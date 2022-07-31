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Beşiktaş'tan ek kombine açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu.

Spor 31.07.2022, 15:09
Beşiktaş'tan ek kombine açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Ek kombine satışının yarın saat 10.00’da başlayacağı ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

#beşiktaş #ek kombine #satış
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