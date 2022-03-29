Beşiktaş'tan derbi öncesi sürpriz karar

Süper Lig'in 31. haftasında yeni hocası Valerien Ismael ile lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta derbi öncesi sürpriz bir karar alındı.

Siyah-beyazlıların cuma günkü idmanının Vodafone Park'ta taraftara açık şekilde yapılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, bugün saat 16.00’da 1 TL bedelle satışa sunulacak."