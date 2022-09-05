Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması: Ödem var

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ağrı hisseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dele Alli'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.