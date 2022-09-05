Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması: Ödem var
Ankaragücü maçında sakatlanan Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Spor 05.09.2022, 19:52
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ağrı hisseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Dele Alli'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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