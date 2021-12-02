Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı

Beşiktaş'ta 28 Kasım'da sakatlanan Alex Teixeira'nın ardından şimdi de Miralem Pjanic sakatlandı. Beşiktaş, sakatlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada duyurdu.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic’in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."