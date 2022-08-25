Beşiktaş'ta yeni transfer gelişmesi

Siyah Beyazlılar, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatan genç futbolcu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Kartal Kayra Yılmaz daha önce de Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: TRT Spor