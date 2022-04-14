Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda yol haritasını, teknik direktör Valerien İsmael’den gelecek rapor belirleyecek.

Beşiktaş'ta sezon sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Siyah beyazlılarda, hangi oyuncuların takımda kalacağı merak konusu.

Larin, Vida, Güven, Oğuzhan, Atiba, Mehmet Topal ve Gökhan Töre kontratlarını tamamlayacak. Kiralanan Pjanic, Batshuayi ve Can Bozdoğan ise takımlarına geri dönecek.

Bu 3 isimden sadece Can'ın satın alma opsiyonu bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas ile ise yollar ayrılacak.

Teknik direktör Valerien İsmael, konu hakkında sportif direktör Ceyhun Kazancı ile sık sık görüşüyor. Fransız çalıştırıcı, 2 hafta içinde kararını Kazancı'ya aktaracak.

Sonrasında da iç transferde çalışmalar hız kazanacak. Şu ana kadar Vida, Larin ve Güven ile görüşmeler yapılmış ancak sonrasında teknik ekibin raporu için beklemeye geçilmişti.