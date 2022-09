Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kaderi Fenerbahçe derbisine bağlı

Özellikle oyuncu değişiklikleri ve bireysel hata sorunlarını çözmesi beklenen Fransız teknik adam, sezon başındaki gibi etkili bir oyunla derbiyi kazanıp yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Siyah-Beyazlılar, büyük motivasyon ve Vodafone Park’taki binlerce taraftarının desteğiyle çıkacağı Fenerbahçe derbisinde olumsuz bir sonuç alırsa Valerien Ismael’in geleceği tartışılacak. Camiadaki tepki, 46 yaşındaki hocanın koltuğunu sallayabilir.

Beşiktaş ’ın Vodafone Park’ta Başakşehir yenilgisinin ardından 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor’la berabere kalması teknik direktör Valerien Ismael’e yönelik eleştirilerin dozunu artırdı. Fransız çalıştırıcının yaptığı sürpriz değişiklikler ve yaşanan puan kayıpları tepki çekmeye başladı. İstanbulspor maçında Kevin N’Koudou’nun devre arasında oyundan alınması ve Tayyip Talha Sanuç’un sakatlanması üzerine Valentin Rosier’in de kenara gelmesi eleştirileri daha da artırdı. Beşiktaş, Süper Lig ’e verilen Milli aradan sonra Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Son 2 karşılaşmada 5 puan kaybeden Kartal dev derbiden galibiyetle ayrılmayı başarırsa üzerindeki kara bulutları dağıtarak, rahat bir nefes alacak.

Tesiste kamp kuracak

Teknik direktör Valerien Ismael’in takıma verdiği izin çarşamba günü bitecek. Bir süre Almanya’da ailesiyle birlikte zaman geçirecek olan Fransız teknik adam, ara sonrasında yardımcılarıyla birlikte Nevzat Demir Tesisleri’nde kamp kuracak. Ismael’in, ilk 7 haftalık periyotta oynadıkları maçları tekrar izleyerek savunmadaki hatalar üzerinde çalışmalar yapacağı bildirildi. Oyuncu değişiklikleri konusundaki hatalarından ders çıkarması beklenen genç çalıştırıcının, sezonun girişinde bireysel hatalar yapan oyuncularıyla da özel olarak görüşmesi bekleniyor.

'Devam' ya da 'tamam' diyecek

Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta mücadelesinde 2 Ekim’de Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine peş peşe 2 puan kaybıyla çıkacak Beşiktaş’ta, yaşanacak bir negatif sonuç halinde Valerien Ismael’in kulüpteki geleceği tartışılabilir. Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş’ın kendi sahasında Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’ye de mağlup olması halinde Ismael’in koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacak. Siyah-Beyazlı yönetim, mağlubiyet durumunda Fransız hocanın durumunu masaya yatırarak, “devam” ya da “tamam” diyecek.

‘Hocamız eleştirilebilir’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael’le ilgili olarak geçen hafta, “Beşiktaş bu sene her zamanki gibi şampiyonluğa oynayacak. Şampiyonluğa oynamamızın işaretlerini de görüyoruz. Takımın performansını görüyoruz. Hocamdan çok memnunum. Eleştirilebilir. Her spor adamı, her sporcu eleştirilir. Bu işin doğasında var.Herkese özetle şunu söylemek istiyorum; bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. Bunu bu hocayla yapacak” ifadelerini kullanmıştı. Başkan’ın destek mesajına rağmen Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanabilecek bir kayıp halinde Siyah-Beyazlı taraftarların da tepki dozajını artırmasıyla yönetimin fikrinin değişebileceği kaydedildi.

Eksikler dönüyor

Başta Ersin Destanoğlu olmak üzere, takımda moral anlamında düşüşte bulunan isimlerle yakından ilgilenmesi beklenen Valerien Ismael’in son 2 maçta takım içinde yaşanan genel düşüşü de tersine çevirmesi planlanıyor. Sezonun başlangıcındaki iştahlı takımı geri getirmeyi isteyen Ismael, eksik isimlerin de milli ara sonrasında takıma katılmasıyla Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta taraftarının önünde devirip yeni bir seri için adım atmaya çalışacak.

'Galibiyeti hak etmedik'

Ismael’in cezalı olması sebebiyle İstanbulspor maçında takımın başında olan yardımcı antrenör Adam Murray, 2-2’lik sonuç sonrası, “Bu maçı analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta oldu bizim için önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz” diyerek pes etmeyeceklerini belirtmişti.

