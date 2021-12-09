Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Sergen Yalçın'ın kararını görüşerek istifasının kabul edildiğini duyurdu.

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."