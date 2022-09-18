Beşiktaş'ta moraller sıfır

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti.

Geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah beyazlı ekipte moraller bozuldu.

Milli maç arasına 1 puanla giren Beşiktaş'ta teknik ekip oynanan futboldan memnun değil.

Üretkenlikten uzak bir görüntü çizen siyah beyazlılar, 3 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

Derbi öncesinde kalecilerin performansı tartışılıyor.

İstanbulspor maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Teknik direktör Valerien Ismael, önceki iki hafta da ise Emre Bilgin'e şans vermişti.

Ancak Beşiktaş kalesini bulan son 6 şutun tamamı gol oldu.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi kalecileriyle özel olarak ilgilenmesi beklenen Valerien İsmael’in özellikle mental olarak genç file bekçilerine yardımcı olmaya çalışacağı gelen haberler arasında.

Fransız çalıştırıcı, derbi için analiz ekibinden de geniş bir rapor istedi.

Sarı lacivertlilerin artı ve eksilerini belirlemeye çalışan Valerien İsmael, futbolcularına rakibi ezberletecek.

Kaynak: TRT Haber