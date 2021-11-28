Beşiktaş'ta Mert Günok sezonu kapattı!
Süper Lig'in 14. haftasında Beşlktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelede GZT Giresunspor'un son golü öncesinde, siyah-beyazlı kaleci Mert Günok bir anda yerde kaldı. Dizi dönen kaleci hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti. Ayrıca Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Mert Günok hastaneye kaldırıldı
Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio, topu arka direkteki Champness’e gönderdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
Dizi dönen kalecinin hastaneye kaldırıldığı ve çekilecek MR'dan sonra son durumunun belli olacağı öğrenildi.
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