Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kıran kırana pazarlık

Beşiktaş 3.5 milyon Euro’luk teklifini artırırsa anlaşma ihtimali yüksek görünüyor.

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş 'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı. Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de transfer etmek istediği milli futbolcu için yeniden devreye girmiş durumda. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis ücreti üzerine yoğunlaşmış durumda. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kaan Ayhan'ı Siyah-Beyazlı kurmaylar 3.5 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor. Ancak Sassuolo kulübü henüz bu rakamı kabul etmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin biraz daha fiyat artırması durumunda orta bir nokta buluşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 89 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı.

KAAN AYHAN TAM BİR JOKER

Kaan Ayhan sağ ve sol stoper dışında, ön liberoda ve sağ bekte de yüksek kalitede performans sergileyebiliyor. (Takvim)