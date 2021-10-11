Beşiktaş'ta ilk hedef İstanbul'da 9 puan

Kadrosundaki eksikler sebebiyle son dönemde ligde ve Avrupa'da önemli kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta, Milli arayla birlikte her şey normale döndü. İdeal 11'den tüm isimlerin bu hafta göreve hazır hale gelecek olması, teknik ekibin elini güçlendiriyor.

Süper Lig'de 8. haftayı 2-1'lik Sivasspor galibiyetiyle 17 puanla 3. sırada tamamlayan Kara Kartal, Milli ara sonrasındaki ilk mücadelesine cuma akşamı Başakşehir deplasmanında çıkacak. 1 aylık süreçte kadrodaki eksiklerin 12'ye ulaşması sebebiyle takım kurma konusunda bile zaman zaman sıkıntıya düşen teknik direktör Sergen Yalçın, Milli arada eksiklerin bir bir kapanması sebebiyle rahat nefes aldı. As kadroda yer alan tüm futbolcuların takıma dönmesi sonrasında Ekim ve Kasım aylarında yer alacakları yoğun programdan başarıyla ayrılmanın hesaplarını yapan Yalçın, ilk hedefini belirledi.

10 günde 3 maç...

Kara Kartal'ın çifte kupalı teknik adamı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'de 11 gün içinde oynayacağı 3 mücadeleden 9 puanla çıkmayı hedefliyor. İlk olarak teknik direktör değişimi yaşayan Başakşehir'i cuma günü deplasmanda kayıpsız geçmeyi hedefleyen Yalçın, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında takımına ilk puanını kazandırmayı hedefliyor. Borussia Dortmund ve Ajax maçlarını kaybetmelerinin ardından C Grubu'nda 3. mücadelesine 19 Ekim'de çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’ı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada 3 puanla tanıştırmak isteyen tecrübeli hoca, sonrasında Galatasaray derbisine yoğunlaşacak.