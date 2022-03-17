Beşiktaş'ta hoca arayışları hız kazandı

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları yeniden başladı. Önder Karaveli yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen, son olarak Galatasaray’a mağlup olan Siyah-Beyazlılar gelecek sezon farklı bir teknik adam ile yola devam edecek.

Yönetim kurulu bir yandan yabancı teknik adamlarla ile görüşmeye başlarken, diğer yandan Şenol Güneş’in tercihi üzerinden duruyor.

Adaylar arasında Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo öne çıkıyor. Serbest durumda olan iki teknik adam ile temaslar başladı. Şenol Güneş de bir kez daha gündeme alındı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 69 yaşındaki teknik adam ile görüşmesi ve teklifini iletmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Önder Karaveli’nin görevine son vermek için sezon sonunu beklemeyebilir. Süper Lig’in kalan haftalarında alınacak skorlara göre Kareveli ile yollar sezon bitmeden de ayrılabilir.

Kaynak: NTVSPOR