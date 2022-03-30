Beşiktaş'ta Güven Yalçın, 5 milyon lirayı beğenmedi

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir dönem açarken iç transferde de çalışmalar devam ediyor.

Siyah beyazlı yönetim ile Güven Yalçın arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş'ın Güven Yalçın'a teklifi ne oldu?

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın yıllık 5 milyon TL'lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük buldu.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.



2018'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Güven Yalçın, bu sezon 26 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.