Beşiktaş'ta gözler Miralem Pjanic'te

Beşiktaş ’ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, bugünkü Alanyaspor deplasmanında teknik direktör Sergen Yalçın’ın en büyük kozlarından biri olacak. 32 yaşındaki orta saha sakatlığını tamamen atlattı ve Milli arada ülkesinin formasını giydi. Pjanic’li Bosna Hersek, iç sahada oynadığı 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. İlk maçta sahasında Finlandiya’yı konuk eden Bosna Hersek rakibine 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası’na gitme hakkını kaybetti. Pjanic bu maçta 66 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı ve 1 sarı kart gördü.

‘Benim kararımdı’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ukrayna’ya 2-0 kaybedilen karşılaşmanın kadrosunda ise yer almadı. Sosyal medyada çıkan nargile içerkenki görüntüleri sebebiyle kadro dışı kaldığı iddia edilen Pjanic, yaptığı açıklamada, “Hakkımda çıkan haberleri yalanlıyorum. Ukrayna maçında kadroda olmama sebebim teknik direktörle benim aramda olan bir karardı. Ayrıca basında çıkan fotoğraflar ise eski” ifadelerini kullandı.

Alanya’da pas yağmuru...

Bugünkü mücadelede takımın merkezindeki en kilit oyuncu olarak forma giyecek olan Pjanic, hücum hattındaki etkin görüntüsüyle forvet bölgesinde görev yapacak Cyle Larin’i pas yağmuruna tutup pozisyon yaratacak. Pjanic ayrıca sık sık ceza sahası önünden yapacağı vuruşlarla skor üretme peşinde de olacak.

Kaynak: Fanatik