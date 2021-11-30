Beşiktaş'ta geri dönüş zamanı

Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve devam kararı almasının ardından yeniden çıkışa geçmenin planları yapılıyor. Takım kaptanları Atiba, Necip, Vida ve Oğuzhan’ın arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaparak sahada hep birlikte ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyup gelinen noktadan takımı kurtarmaları gerektiğinin altını çizdikleri öğrenildi.

Hem taraftar hem Yalçın için

Kaptanların takıma, “Ödemeler zamanında yapılıyor. Teknik heyet, teknik-taktik anlamda ellerinden geleni yapıyor. Artık sahada daha çok sorumluluk alıp hem taraftar, hem de Sergen Yalçın için yeniden çıkışa geçmeliyiz” dedikleri kaydedildi.

Konuşmanın, takım tarafından da olumlu karşılandığı, şu anki tek amacın cuma günü Kasımpaşa’yı yenmek olduğu belirtildi.