Beşiktaş'ta geri dönüş zamanı
Beşiktaş’ta, takım kaptanları arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak kötü gidişata son vermeleri gerektiğini belirtti. Şu anda tek hedef cuma günü Kasımpaşa’yı yenmek.
Spor 30.11.2021, 15:45
Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve devam kararı almasının ardından yeniden çıkışa geçmenin planları yapılıyor. Takım kaptanları Atiba, Necip, Vida ve Oğuzhan’ın arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaparak sahada hep birlikte ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyup gelinen noktadan takımı kurtarmaları gerektiğinin altını çizdikleri öğrenildi.
Hem taraftar hem Yalçın için
Kaptanların takıma, “Ödemeler zamanında yapılıyor. Teknik heyet, teknik-taktik anlamda ellerinden geleni yapıyor. Artık sahada daha çok sorumluluk alıp hem taraftar, hem de Sergen Yalçın için yeniden çıkışa geçmeliyiz” dedikleri kaydedildi.
Konuşmanın, takım tarafından da olumlu karşılandığı, şu anki tek amacın cuma günü Kasımpaşa’yı yenmek olduğu belirtildi.
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