Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da Fransız teknik adam Valérien Ismaël'in kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmaya çalışıyor. Son olarak Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah-beyazlı ekipte flaş bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarına aralıksız şekilde devam ederken bir yandan da teknik direktör Valérien Ismaël'in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferleri ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlı ekip son olarak eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı.

Kartal, Cenk Tosun transferinden sonra geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile yollarını ayırdı. Sabah gazetesinin haberine göre; Brezilyalı oyuncu ve avukatı ile yapılan görüşmelerde sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, ayrılığı en kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacak.