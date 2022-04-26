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Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.

Spor 26.04.2022, 11:29
Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da baskı kurmaya çalıştıysa da pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 82. dakikada 3-0 geriye düşen Beşiktaş, sahadan üç farklı skorla ayrıldı.

Bu sezon 9. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 51 puanda kaldı.

Dörtlü savunmaya döndü

Maçlarda genelde üçlü savunma yapan Valerien Ismael, Kasımpaşa karşısında 60. dakikada dörtlü savunmaya döndü.

Genelde 3-4-3 dizilişiyle takımını sahaya süren Ismael, Domagoj Vida'yı oyundan alıp Georges-Kevin N'Koudou'yu oyuna sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma dörtlüsü Rosier, Welinton, Montero ve Umut Meraş'tan oluştu.

Son 12 maçta 9. kez puan kaybı yaşadı

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçında 9. kez puan kaybı yaşadı.

Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

Valerien Ismael yönetiminde 3. kez puan kaybı

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

İç sahadaki puan kayıpları da sürüyor

Beşiktaş, iç sahada son 6 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek son 6 maçta 9 puan kaybetti.

Bazı taraftarlar "Yönetim istifa", "Başkan olsana başkan olsana Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Taraftarlar, maç sonunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan takımı tribünlere getirmesini istedi. Siyah-beyazlı oyuncular, tribünleri selamlayarak soyunma odasına gitti.

Kasımpaşa 8 sezon sonra deplasmanda kazandı

Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında 8 sezon sonra galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı takımı deplasmanda son olarak 2012-2013 sezonunda 3-1 yenen lacivert-beyazlı takım, bu hasretini sonlandırdı.

Bu karşılaşma öncesi evinde üst üste 4 maçta Kasımpaşa'yı mağlup eden siyah-beyazlı takımın, bu serisi de sonlandı.

Josef cezalı

Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Josef, cezası nedeniyle 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında görev alamayacak.

İki takım arasında gerginlik

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Maçın 33. dakikasında Vida'nın müdahalesinde Muleka Beşiktaş ceza alanı içinde yerde kaldı. Beşiktaş hücuma çıkarken, Kasımpaşalı oyuncular siyah-beyazlı oyunlardan topu dışarı atmaları yönünde talepte bulundu. Bir süre daha devam eden oyunu hakem Yasin Kol durdurdu.

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Muleka'yı yerden kaldırmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Hakem Kol, Ersin ile Muleka'ya sarı kart gösterdi.

Yasin Kol, maçı durdurduğu sırada kendisine sert tepki gösteren Miralem Pjanic'i de sarı kartla cezalandırdı.

Kasımpaşa yükselişini sürdürdü

İkinci yarının formda ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında da yükselişini sürdürdü.

Lacivert-beyazlı takım, son 7 haftada altıncı galibiyetini aldı. Söz konusu dönemde sadece VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada 18 puan elde etti.

Ligde 13. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını ise 47'e çıkardı.

Muleka üstü üste 5. maçında golünü attı

Kasımpaşa'yı 28. dakikada 1-0 öne geçiren Jackson Muleka, üst üste beşinci kez fileleri havalandırdı.

İkinci transfer döneminde kadroya dahil edilen Muleka, takımının son 5 haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşadı.

Kongolu futbolcu, 10. maçında 11 gole ulaştı.

#beşiktaş
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