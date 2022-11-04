Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi
Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü oyuncu Weghorst'un dirseğinden sakatlandığı ve bugünkü idmanda kendisini deneyeceği öğrenildi.
Spor 04.11.2022, 16:19
Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Wout Weghorst endişesi yaşanıyor.
Hollandalı oyuncun dünkü idmanda dirseğinden sakatlık yaşadığı öğrenildi.
A Spor'un Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme de, Weghorst'un bugün yapılacak akşam idmanında kendisini deneyeceğini bildirdi.
Golcü oyuncunun derbi kadrosunda olup olmayacağı idmandaki durumuna göre netlik kazanacak.
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