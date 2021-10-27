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Beşiktaş'ta Cyle Larin tehlikesi! Premier Lig'e gidebilir

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isim olan Kanadalı golcü Cyle Larin'in sezon sonunda Premier Lig'e gidebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Spor 27.10.2021, 10:30
Beşiktaş'ta Cyle Larin tehlikesi! Premier Lig'e gidebilir

Beşiktaş yönetimi attığı 2 golle Galatasaray zaferinin kahramanı olan Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini en kısa sürede yenilemek istiyor. Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Kanadalı golcünün 1 milyon 750 bin euro olan yıllık garanti ücretini daha önce yapılan görüşmede 1 milyon 950 bin euroya çıkarırken, başarıya endeksli bonuslar da önermişti. Larin'in ise 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve bonus ödemesi istediği öğrenildi.

RUSYA'YA SICAK DEĞİL

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi planlayan Cyle Larin, sezon başında Rusya' dan aldığı tekliflere sıcak bakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Premier Lig'den cazip bir teklif gelmesi halinde rotasını İngilitere'ye çevirebileceği belirlendi. Beşiktaş yönetiminin Premier Lig tehlikesinin farkında olduğu ve bir an önce Larin'e uzun süreli imza attırmaya çalıştığı ifade edildi.

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