Beşiktaş'ta bir kötü haber de Ghezzal'dan

Beşiktaş'ta eksik futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor. Çarşamba günü Katar'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi 5 futbolcunun üst solunum yolları enfeksiyonu geçirmesi ardından bu isimlere Oğuzhan Özyakup'un da katılması moralleri bozarken bir isim daha kadrodan çıkarıldı.

Ghezzal da yok

Siyah-beyazlı kafile Katar'a gitmeden önce koronavirüs testi yaptırmış ve kamp kadrosunda yer alan oyuncuların test sonucu negatif çıkmıştı. Ancak Rachid Ghezzal'in İstanbul'da yapılan testi negatif çıksa da semptom göstererek Katar'da yapılan testi pozitif çıkınca eksikler kervanına o da katıldı.

Beşiktaş daha önce üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Serdar Saatçı ve son olarak Oğuzhan Özyakup'un Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıklanmıştı.