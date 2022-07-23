Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş'ta kampa sürpriz bir isim katıldı.

Antrenmanda dizine darbe alan Francisco Montero'nun sakatlığı sebebiyle 19 yaşındaki defans oyuncusu Badra Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi üzerine İspanya'ya gelerek kampa dahil oldu.

Savunma bölgesinde görev yapan genç oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı.

Cisse, geçen sezon Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımıyla 33 maça çıkarken 1'de gol atmıştı.